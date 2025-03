Trieste trionfa contro la Virtus Bologna per 85-78, nel match valido per la ventitreesima giornata di Serie A 2024/2025 di basket. Le Vu Nere scendono in campo reduci da una pesante sconfitta contro Napoli e dal k.o. in Eurolega contro il Maccabi Tel Aviv. Nella partita di andata era stata Trieste a trionfare per 78-70, con i dieci precedenti che hanno visto Bologna uscire vincitrice in otto occasioni. La stagione corrente si sta dimostrando complessa per la Virtus, che dopo il cambio di panchina fatica a ritrovare il ritmo.

TRIESTE-VIRTUS BOLOGNA: LA CRONACA

La partita si apre con grande equilibrio tra le due forze. Dopo un avvio fortemente equilibrato, è la Virtus Bologna a passare in vantaggio e allungare di pochi ma vitali possessi. Al termine dei primi dieci minuti sul parquet, Trieste si trova all’inseguimento per cinque punti, con il tabellone che segna 17-22. Il secondo parziale segue un copione simile a quello visto nei primi minuti di partita. I virtussini rimangono in testa, ma le distanze rimangono ravvicinate. La sirena che annuncia l’intervallo ferma il gioco sul 37-41.

La partita si accende nella seconda metà. Trieste recupera i pochi punti che la separavano dalla formazione bolognese e dà inizio a un valzer punto a punto. I triestini aumentano i giri del motore e collezionano 28 punti, a fronte del parziale da venti punti degli avversari. Con ancora dieci minuti a disposizione, Bologna riesce a rimanere con la testa avanti ma per un solo punto: il risultato è di 57-58. La situazione si ribalta nel corso dell’ultima frazione. Trieste mette la freccia e passa avanti, lasciando gli ospiti all’inseguimento. Nel corso degli ultimi minuti a disposizione, la Virtus non riesce ad avvicinarsi al canestro, mentre gli eroi di casa collezionano canestri fondamentali. Al termine dei quaranta minuti di partita, Trieste vince per 85-78.

Al termine della gara, i numeri indicano Shengelia come miglior marcatore della serata. L’uomo delle Vu Nere ha collezionato 25 punti, solo cinque in più rispetto al compagno di squadra Clyburn. Lo sforzo dei due non è però bastato per portare i bolognesi al successo. Tra le fila di Trieste, spicca invece M. Brown, che nel corso della serata ha messo a segno numerosi canestri, raccogliendo diciotto punti.