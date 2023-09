Basket, qualificazioni Champions League 2023/2024: Varese la spunta allo scadere contro l’FMP e vola in semifinale

Varese batte l’FMP 73-71 nella sfida valida per i quarti di finale delle qualificazioni alla Champions League 2023/2024 di basket. La squadra di Bialaszewski parte meglio e allunga sul +7 sul 16-9, ma spegne la luce nel secondo e nel terzo quarto andando sotto di undici punti sul 60-49 a fine terzo periodo. Negli ultimi dieci minuti le percentuali dell’FMP crollano e permettono il rientro di Cauley-Stein e compagni, che riescono all’ultimo possesso con il canestro di Hanlan a centrare il passaggio del turno. McDermott è il top scorer con 17 punti seguito dai 13 di Hanlan e Cauley-Stein, a cui aggiunge 10 rimbalzi e ben 6 stoppate. Fondamentale anche l’apporto di Moretti con 12 punti e un +19 di plus minus. Non bastano all’FMP i 15 di Stepanovic e i 13 di Subotic per evitare l’eliminazione. Avanza quindi Varese, che venerdì 29 settembre alle 15 ad Antalya affronterà Cholet, compagine francese.

LA CRONACA

FMP che schiera in quintetto Asceric, Subotic, Turner, Walker e Watson. In panchina Gagic, Matovic, Saranovic, Simovic, Stepanovic, Vukovic e Zivanovic. Varese con l’ex Nba Cauley-Stein a guidare il quintetto. Ad affiancarlo Brown, Hanlan, McDermott e Moretti. In panchina Librizzi, N’Guessan, Shahid, Ulaneo, Virginio, Woldetensae e Zhao.

Parte fortissimo Varese nel primo quarto con un perfetto 3/3 dall’arco che vale il +6 dopo soli quattro minuti di gioco sul 15-9. Esce bene dal timeout Belgrado, che risale a -1 sul 14-15 a tre minuti dalla fine. A trascinare Varese è Davide Moretti che, con due triple e un canestro in contropiede, permette ai suoi di scappare sul 15-23 a un minuto dallo scadere. Nel finale le seconde linee dell’FMP riportano il punteggio sul 21-23 grazie ai 6 punti di Asceric.

Parziale a favore dei serbi che continua e permette alla squadra di casa di andare avanti in apertura di secondo quarto sul 26-23. Varese in rottura prolungata e coach Bialaszewski chiama timeout sul 28-23 con i suoi ancora a secco nel periodo dopo quattro minuti di gioco. Blocco in fase offensiva per gli ospiti con l’FMP che allunga sul 32-23 a metà quarto. Negli ultimi possessi, Varese ritrova ritmo in attacco e riesce ad andare all’intervallo lungo sotto solo di quattro sul 39-35 FMP. Gli ospiti, dopo il 3/3 da tre punti iniziale, chiudono con 5/18 dall’arco e 9/13 da due punti. La squadra serba va a riposo con iil 44% dalla media distanza e il 33% dai 6,75 metri.

In avvio di terzo quarto Varese torna sotto in pochi possessi trovando il canestro del 44-44 con Moretti. Quando l’inerzia della partita sembra girare, la squadra di Bialaszewski torna a faticare e si allontana nuovamente subendo un parziale di 8-0 per il 52-44 FMP. La compagine slava entra in gestione e, con la tripla di Stepanovic allo scadere, chiude il quarto con il massimo vantaggio di 11 punti sul 60-49.

Varese che alza l’intensità in fase difensiva nel quarto quarto e prova a ritornare sotto sul 63-61, ma Stepanovic e Asceric non sono d’accordo e riportano l’FMP sul +7 sul 68-61 a cinque minuti dalla fine. La squadra di Bialaszewski sfrutta la superiorità di Cauley-Stein in area per trovare il canestro del 68-68 con la tripla di Moretti a 2 minuti dal termine. Nel concitato finale Walker segna il 71-71 con un jumper da tre. Nell’ultimo possesso è Hanlan a prendersi la responsabilità del tiro e ha ragione mettendo dentro il canestro del 73-71 a 1 secondo dalla fine.