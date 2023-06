Basket, provvedimenti per Teodosic e Hackett dopo rissa al Forum

Milos Teodosic e Daniel Hackett sono stati al centro di provvedimenti disciplinari del giudice sportivo della Fip, dopo la rissa con un tifoso al Medionalum Forum. I due giocatori sono stati squalificati per una gara “per comportamento plateale e violento nei confronti del pubblico ospitante”, pena sostituita da un’ammenda di 3000 euro. Il giudice ha anche squalificato il campo di Milano per una gara “perché il pubblico di casa entrava in contatto con un tesserato avversario al termine della gara, all’uscita dal campo di gioco”, squalifica sostituita da un’ammenda di 12.000 euro. Ulteriore ammenda di 500 euro alle due società. Per quanto riguarda gara-1 di venerdì scorso, squalifica di Paul Biligha (EA7 Milano) per 1 gara sostituita con ammenda di 3.000 euro “perchè nell’ultimo minuto di gioco, durante una situazione di inizio rissa, abbandonava l’area della panchina entrando in campo. Per tale comportamento veniva espulso”. Ammenda di 500 euro per Milano.

IL VIDEO