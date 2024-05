Basket, playoff Serie A2 2023/2024: Fortitudo Bologna e Trieste in finale, Udine tenta la rimonta

Il primo match point è quello buono per la Fortitudo Bologna, che ha sconfitto per 60-58 Rieti nella sfida valida come gara-3 delle semifinali dei playoff della Serie A2 2023/2024 di basket. Finale raggiunta dunque dagli uomini di coach Caja, che dopo aver dominato le prime due partite della serie hanno ottenuto un successo anche in trasferta, assicurandosi una sfida al cardiopalma. Decisivo il canestro di Freeman – miglior realizzatore della serata con 16 punti – a 7 secondi dalla sirena. Niente da fare per Rieti, che tiene botta per larghi tratti dell’incontro agli avversari ma non riesce a reagire davanti al proprio pubblico e viene eliminato.

Gara-3 ha deciso anche la serie tra Trieste e Forlì, che la squadra di coach Christian si è assicurata vincendo due volte in trasferta e anche tra le mura amiche. A senso unico la partita dell’Allianz Dome, dominata dai friulani con il punteggio di 85-68, maturato dopo un primo tempo relativamente equilibrato (chiuso sul +8) e una ripresa in controllo. Trieste elimina così Forlì e vola in finale del Tabellone Oro per giocarsi la promozione.

Infine, c’è ancora vita per Udine, che reagisce dopo le due sconfitte a Cantù e vince gara-3, allungando la serie. Sfuma il primo match point per la squadra lombarda, che si è trovata costretta a inseguire fin dal primo quarto e che ha ceduto per 76-60, un punteggio che testimonia quanto poco equilibrato sia stato il match. La serie rimane dunque a Udine, dove gli ospiti avranno un’altra possibilità di chiudere i conti, ma allo stesso tempo la squadra di casa potrà impattare sul 2-2 e giocarsi tutto in gara-5.