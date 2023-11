Basket, Gigi Datome nuovo capo delegazione della Nazionale: esordio a febbraio 2024

Attraverso un comunicato ufficiale, la Federbasket ha reso noto che Gigi Datome sarà il nuovo capo delegazione della Nazionale a partire dal prossimo febbraio. “Non poteva essere un addio definitivo tra Gigi Datome e la Nazionale. Non dopo quello che c’è stato negli ultimi 21 anni. Ovvero dal 2001 ad oggi, lasso di tempo in cui Gigi ha collezionato il numero record di 323 presenze con le canotte di tutte le Nazionali dalla Under 14 alla Senior (203) – si legge -. Dopo essere stato il Capitano Azzurro per 10 anni (2013/2023) Datome farà ancora parte della Nazionale, a partire dal prossimo febbraio, come Capo Delegazione. L’esordio nel nuovo ruolo avverrà il 22 febbraio a Pesaro contro la Turchia nel primo impegno della prima finestra di qualificazione a EuroBasket 2025” conclude la nota.