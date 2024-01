Basket, Final Eight Coppa Italia: a Torino 5 giorni di basket e show

È iniziato il conto alla rovescia per la Frecciarossa Final Eight 2024 della Coppa Italia di basket, in programma al PalaOlimpico di Torino dal 14 al 18 febbraio. Questa edizione prevede la novità del trofeo anche della Lega Basket Femminile, che disputerà venerdì 16 le semifinali e domenica 18 la finale. Rispetto alla scorsa edizione, è previsto un fitto calendario di attività nei cinque giorni dell’evento che vedrà coinvolti anche i più giovani cestisti in tornei sul campo allestito appositamente. La Frecciarossa Final Eight 2024 sarà caratterizzata da un ricco programma d’intrattenimento: attesa l’esibizione di Saturnino, lo storico bassista di Jovanotti, in programma il 14 e 15 febbraio.

Molte le attività sportive previste, con tornei non competitivi curati dall’ex azzurro Davide Lamma con la collaborazione di The GOAT Torino e FIP Piemonte. Prevista nei giorni dell’evento anche una partita esibizione sull’apposito court del foyer che vedrà scendere in campo talent, creator e influencer. Inoltre, LBA allestirà un’area dedicata agli e-sports ed al gaming, aperta tutti i giorni e per tutti, con 4 postazioni attrezzate con console di gioco e megaschermi. Infine, sul palco si alterneranno artisti musicali ma anche diversi creatori di podcast tra i quali puntate speciali di Step Out, ideato dall’azzurro e giocatore della Virtus Segafredo Bologna Awudu Abass e condotta per l’occasione da Tommy Marino, cestista e youtuber.