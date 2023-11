Basket femminile, Capobianco verso Germania-Italia: “Serve attenzione per tutta la partita”

di Michele Muzzarelli 8

Domani l’Italbasket femminile torna in campo nelle Qualificazioni agli Europei 2025, competizione a cui le Azzurre sono già qualificate di diritto insieme a Grecia, Repubblica Ceca e Germania in quanto paesi ospitanti. Avversaria sarà proprio la nazionale tedesca, per una trasferta di Amburgo che al netto del pass già in tasca rappresenterà un’importante test nel percorso di crescita della compagine italiana. Le altre due finestre delle FIBA Women’s EuroBasket Qualifiers saranno poi in programma a novembre 2024 e febbraio 2025.

Alla vigilia del match con la Germania ha parlato il ct azzurro, Andrea Capobianco: “Arriviamo a questa partita sapendo di essere preparati, a Vigevano le ragazze hanno messo in campo determinazione e cuore ma serve più attenzione nell’arco dell’intera partita – spiega il coach dell’Italbasket – La Germania ha vinto di 44 a Praga e ha dimostrato di essere una squadra importante per leadership, stazza e cinismo. Per noi sarà un test durissimo, abbiamo fatto qualche cambio a livello di organico perchè dobbiamo adattarci alle diverse situazioni.”

Sono 12 le giocatrici convocate per Amburgo, con Francesca Pasa, Gina Conti e Caterina Gilli che sono state autorizzate a lasciare il ritiro. Attesa per l’esordio in nazionale per Sierra Campisano.