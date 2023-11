Tennis: Mannarino batte Draper e vince l’ATP 250 di Sofia

Il numero 25 al mondo Adrian Mannarino vince l’ATP 250 di Sofia battendo in finale Jack Draper. Il francese ha battuto l’inglese con il punteggio di 6(6)-7, 6-2, 3-6.

Nel primo set grande equilibrio tra i due, con un ritrovato Draper che spinge di dritto. Break e contro-break nei primi due giochi, con entrambi che ancora tentano di trovare la quadra al servizio. Tutti i successivi game filano lisci senza altre palle break e si va al tie-break. Fino al 6-6 nessun mini-break: con palla a Draper l’inglese perde il punto e concede il set al francese per 6(6)-7(8).

Nel secondo set Draper domina e aumenta i giri del motore. Riesce a rubare il servizio nel primo e nel quinto gioco concludendo senza palle break concesse sul punteggio di 6-2.

Terzo e decisivo set in cui inizia a farsi sentire la stanchezza del torneo per entrambi. Nel corso del sesto gioco l’inglese concede palla break e Mannarino sfrutta l’occasione, rubando il gioco e portandosi sul 2-4. I successivi due game vanno ai rispettivi servitori e si arriva al game per il match per il francese. In battuta Adrian perde colpi e si trova sotto per 40-15. Di gran carattere vince i successivi due punti e si porta ai vantaggi. Qui non lascia spazio a Draper e vince la partita ed il torneo chiudendo l’ultimo set sul 3-6.