Basket, Donte DiVincenzo apre le porte all’Italia: “Mi piacerebbe partecipare ai Giochi. Pratiche per passaporto quasi concluse”

L’Italbasket dopo il “no” di Paolo Banchero è ancora alla ricerca di un elemento da naturalizzare in visto dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 in caso di qualificazione tramite pre-olimpico. E il nome che torna prepotentemente di moda è quello di Donte DiVincenzo, guardia protagonista di una gran stagione con i New York Knicks e già nome che circolava qualche anno fa. E l’ex campione NBA con i Milwaukee Bucks apre le porte alla convocazione nel roster che Gianmarco Pozzecco porterà a giugno al Preolimpico: “Mi piacerebbe molto giocare per l’Italia. Non so onestamente se sia possibile logisticamente, ma se tutto dovesse andare per il verso giusto, mi piacerebbe molto”, ha dichiarato ai microfoni del NY Post. “Le pratiche per il passaporto italiano sono quasi concluse – ha aggiunto -. Ci sono ancora alcuni ostacoli, ma ne ho parlato con la mia famiglia e il mio agente e mi piacerebbe rappresentare la Nazionale”.