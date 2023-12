Basket: Datome lancia “BookForLife”. Petrucci: “Gigi ambasciatore perfetto per questo progetto”

In seguito al raggiungimento del numero di mini atleti tesserati (140.000) più alto mai registrato, la Federazione Italiana Pallacanestro ha varato un nuovo progetto per coinvolgere bambine e bambine. In questi mesi, infatti, la Federazione ha distribuito a tutte le società Minibasket, diverse copie de “Il Gigante del Campetto”, libro a fumetti di 96 pagine scritto da Gigi Datome con Marco Magnone con le illustrazioni di Danilo Loizedda. Da qui nasce l’iniziativa “Booksharing” che prende le mosse dalla concezione alla base dell’insegnamento del minibasket, ovvero “Minibasketforlife”, un approccio che mira non solo all’aspetto sportivo ma anche e soprattutto alla crescita delle bambine e dei bambini.

Il presidente della Fip Giovanni Petrucci ha dichiarato: “E’ un’emozione vedere tutti questi bambini, il minibasket in Italia ha numeri impressionanti addirittura più alti rispetto al periodo precedente alla pandemia. Datome è stato uno sportivo incredibile ed è una persona intelligentissima, è l’ambasciatore perfetto per questo progetto. Ha scritto un libro per motivare, spronare ed aiutare i bambini, è una fortuna per loro avere al seguito una persona così competente e brava in questo ambito“. Gigi Datome ha aggiunto: “Gli anni del minibasket per me sono stati speciali, divertimento puro. Portate avanti i vostri ideali e i vostri sogni. Grazie a ‘Il Battello a vapore’ sono riuscito a realizzare questo progetto per aiutare più bambini e bambine possibili raccontando le miei idee e le mie visioni soggettive. Seppur non tutti diventeranno giocatori di basket, il messaggio che viene trasmesso con i valori fondanti dello sport rimangono“.