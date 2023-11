Basket, Champions League 2023/2024: Sassari perde in casa con il Ludwisburg

Terminata la sfida tra Sassari e Ludwisburg, valida per la quarta giornata del gruppo D di Champions League di basket 2023/2024. A vincere sono stati gli ospiti con il punteggio di 80-97.

Primo quarto che vede gli ospiti in vantaggio. Buie ed Edigin guidano lo strappo del Ludwigsburg 0-6 chiuso da McKinnie con 6’20”. Pressione sulla rimessa dell’MHP, e Whittaker trova un canestro per il 13-15 con 4’24”. La schiacciata di Bahre conclude un quarto che ha visto un Ludwigsburg veemente e fisico 18-24 al 10′.

Secondo quarto ancora a favore Ludwisburg. Con 7’20” incidente di gioco per Gentile sul 24-31 che riprende subito. Ludwigsburg continua a pressare a tutto campo, stavolta però segna Treier con un 2+1 a 4’20”. Con 2’30” la bomba di Charalampopoulos, il recupero di Treier, i liberi per il greco della Dinamo, -8. 2/2 di Tyree in lunetta con 12″, ultima palla tedesca ma Gentile dice no. All’intervallo 41-54.

Se possibile la squadra tedesca apre il terzo quarto con ancora più energia. 0-6 in 1’30” per un 41-60 che fa chiamare timeout a Bucchi. Liberi per Tyree 1/2 con 2’45”. Il 4/15 da tre non aiuta l’attacco di Sassari, Gentile mette due liberi. Tripla di Patrick con 34″, 52-75 con la stoppata di Bahre su Kruslin.

Ultimo quarto di gestione per la squadra ospite. Il jump dalla media di Whittaker per il -16 fa chiamare il timeout a coach Joshua King con 6’16”. Treier con 4’42” va in lunetta 2/2. Whittaker accorcia da due, ma Graves segna ancora da tre, e il timeout di Bucchi è doveroso con 3’52” 72-88. Si chiude sull’80-97.