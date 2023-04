Basket, Serie A1 femminile 2022/2023: Schio conquista gara-1 della finale scudetto, Virtus Bologna ko

Nella sfida valida come gara-1 della finale scudetto della Serie A1 femminile 2022/2023 di basket, Schio ha battuto la Virtus Bologna con il punteggio di 86-84. Dopo essersi date battaglia tutta la stagione, chiudendo con lo stesso score e dividendosi anche le vittorie negli scontri diretti, le due formazioni sono tornate a regalare spettacolo. Ad avere la meglio sono state le vicentine, che hanno riscattato il ko del Paladozza e inflitto la prima sconfitta alle vu nere tra le mura amiche. La serie è ancora lunga, ma si tratta già di un successo importante nell’economia del confronto. Rhyne Howard miglior realizzatrice della serata con 20 punti.

CRONACA – Match fin da subito molto intenso e caratterizzato da grande efficacia in fase offensiva da entrambe le parti. La Virtus si affida a un’ottima Dojkic, ma a fare la differenza è Keys, decisiva nel +4 con cui Schio chiude il parziale. Nel secondo quarto torna a regnare la parità e le due squadre avanzano punto a punto, incapaci di andare in fuga. Non a caso, alla fine saranno appena due le lunghezze di vantaggio con cui Schio tornerà negli spogliatoi per l’intervallo. La gara si accende ulteriormente nella terza frazione, in cui le ospiti si portano anche sul +7 ma vengono rimontate dalle vu nere, infallibili dall’arco. Ancora una volta, tuttavia, nessuna delle due squadre riesce a prevalere sull’altra e il punteggio lo rispecchia: con appena 10 minuti da giocare, Virtus Bologna e Schio sono appaiate sul 64-64. Nell’ultimo quarto, a portarsi avanti per prima è la Virtus Bologna, ma Schio non molla e riesce a restare in scia. A 19 secondi dalla sirena arriva una preziosa tripla di Howard, ma le vu nere hanno comunque l’ultimo possesso sul -2. Il tiro di Zandalasini non va però a bersaglio e dunque la squadra ospite conquista la vittoria.

VIRTUS BOLOGNA: Zandalasini 19, Parker 18, Dojkic 15, Laksa 11, Rupert 10, Pasa 5, Andre 4, Barberis 2, Cinili 0, Del Pero 0, Orsili NE.

SCHIO: Howard 20, Sottana 16, Mabrey 15, Bestagno 12, Verona 11, Keys 8, Sventoraite 4, Mestdagh 0, Crippa 0, Mutterle NE, Penna NE.