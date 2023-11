MLB, i Texas Rangers si aggiudicano le World Series: primo titolo nella storia

I Texas Rangers vincono per la prima volta le World Series nella loro storia in MLB. La formazione di Bruce Bochy ha completato la serie in cinque partite vincendo gara-5 sul campo degli Arizona Diamondbacks, battuti 5-0. A portare avanti gli ospiti ci pensa Garver che nel settimo inning con un singolo manda a casa Seager. Nel nono inning i Texas Ranger chiudono i conti. Tre valide consecutive di Jung, Lowe e Heim spianano la strada per i primi due punti. Poi, con due out e corridore in prima, Semien trova un fuoricampo nell’esterno sinistro su una fastball centrale e regala gli altri due punti. Corey Seager è stato eletto Mvp delle World Series ed è il quarto a riuscirci per due volte, come Sandy Koufax, Bob Gibson e Reggie Jackson. Solo Seager e Jackson però ci sono riusciti con due squadre diverse. Per Bruce Bochy sono ora quattro le World Series vinte da manager. Per lui anche un curioso record: è il primo tecnico a vincere le World Series con una squadra che aveva precedentemente sconfitto in un’altra finale.