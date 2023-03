Calendario World Baseball Classic 2023: programma, orari e diretta tv

Il calendario della World Baseball Classic 2023, in programma dall’8 al 22 marzo: ecco le informazioni per seguire tutte le gare. Dopo sei anni di attesa, la massima competizione di baseball dedicata alle Nazioni torna per la sua quinta edizione. Al via anche l’Italia di Mike Piazza, inserita nella Pool A (che si svolgerà a Taichung, Taiwan) con Taipei, Olanda, Cuba e Panama.

STREAMING E TV – Tutte le partite dell’Italia, oltre a semifinali e finale, saranno trasmesse in diretta e con commento in italiano sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now (servizio in streaming a pagamento di Sky, acquistando il Pass Sport). In alternativa, Sportface.it seguirà l’evento con dirette testuali, cronache e risultati aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato e il calendario completo della World Baseball Classic 2023 con gli orari italiani.

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

Calendario World Baseball Classic 2023

MERCOLEDI’ 8 MARZO

5.00 Olanda-Cuba (gruppo A)

12.00 Cina Taipei-Panama (gruppo A)

GIOVEDI’ 9 MARZO

4.00 Corea del Sud-Australia (gruppo B)

5.00 Olanda-Panama (gruppo A)

11.00 Giappone-Cina (gruppo B)

12.00 Cuba-Italia (gruppo A) – Diretta Sky Sport Uno

VENERDI’ 10 MARZO

4.00 Cina-Repubblica Ceca (gruppo B)

5.30 Panama-Cuba (gruppo A)

11.00 Giappone-Corea del Sud (gruppo B)

12.00 Cina Taipei-Italia (gruppo A) – Diretta Sky Sport Uno

SABATO 11 MARZO

4.00 Australia-Cina (gruppo B)

5.00 Italia-Panama (gruppo A) – Diretta Sky Sport Uno

11.00 Giappone-Repubblica Ceca (gruppo B)

12.00 Cina Taipei-Olanda (gruppo A)

18.00 Portorico-Nicaragua (gruppo D)

20.30 Messico-Colombia (gruppo C)

DOMENICA 12 MARZO

1.00 Venezuela-Repubblica Dominicana (gruppo D)

3.00 USA-Gran Bretagna (gruppo C)

4.00 Corea del Sud-Repubblica Ceca (gruppo B)

5.00 Cuba-Cina Taipei (gruppo A)

11.00 Australia-Giappone (gruppo B)

12.00 Italia-Olanda (gruppo A) – Diretta Sky Sport Uno

17.00 Israele-Nicaragua (gruppo D)

20.00 Canada-Gran Bretagna (gruppo C)

LUNEDI’ 13 MARZO

00.00 Portorico-Venezuela (gruppo D)

3.00 USA-Messico (gruppo C)

4.00 Repubblica Ceca-Australia (gruppo B)

11.00 Cina-Corea del Sud (gruppo B)

17.00 Nicaragua-Repubblica Dominicana (gruppo D)

20.00 Gran Bretagna-Colombia (gruppo C)

MARTEDI’ 14 MARZO

00.00 Portorico-Israele (gruppo D)

3.00 USA-Canada (gruppo C)

17.00 Venezuela-Nicaragua (gruppo D)

20.00 Colombia-Canada (gruppo C)

MERCOLEDI’ 15 MARZO

00.00 Repubblica Dominicana-Israele (gruppo D)

3.00 Messico-Gran Bretagna (gruppo C)

11.00 #1 Gruppo A – #2 Gruppo B (quarto di finale #1)

17.00 Israele-Venezuela (gruppo D)

20.00 Canada-Messico (gruppo C)

GIOVEDI’ 16 MARZO

00.00 Repubblica Dominicana-Portorico (gruppo D)

3.00 Colombia-USA (gruppo C)

11.00 #1 Gruppo B – #2 Gruppo A (quarto di finale #2)

SABATO 18 MARZO

00.00 #1 gruppo D – #2 gruppo C (quarti di finale #3)

DOMENICA 19 MARZO

00.00 #1 gruppo C – #2 gruppo D (quarto di finale #4)

LUNEDI’ 20 MARZO

00.00 Vincitrice quarto di finale #3 – Vincitrice quarto di finale #1 (semifinale #1)

MARTEDI’ 21 MARZO

00.00 Vincitrice quarto di finale #4 – Vincitrice quarto di finale #2 (semifinale #2)

MERCOLEDI’ 22 MARZO

00.00 Vincitrice semifinale #2 – Vincitrice semifinale #1 (finale)