Archiviata la Dakar, il Mondiale Rally Car (WRC) 2025 è pronto a partire. La stagione si aprirà a Montecarlo, come da tradizione, con la prima prova attesa tra il 23 gennaio e il 26 gennaio. Il 2025 sarà un anno importante per il mondo del rally, che deve affrontare modifiche nelle line-up, ma soprattutto i cambiamenti nel regolamento tecnico tanto attesi. I protagonisti del WRC si preparano ad affrontare i quattordici appuntamenti previsti dal calendario, con il Mondiale che farà tappa in Sardegna tra il 5 e l’8 giugno, spostandosi da Alghero ad Olbia. Il calendario 2025 presenta una tappa in più rispetto a quello dell’anno passato e le novità sono diverse: il WRC farà tappa alle Isole Canarie, con la prova in programma per il mese di aprile che renderà nuovamente la Spagna palcoscenico del Mondiale. Inoltre,ad agosto è atteso il debutto del Paraguay. Il Mondiale si chiuderà in Arabia Saudita, con l’appuntamento atteso tra il 27 e il 30 novembre.

WRC 2025 – IL CALENDARIO 2025

Monte Carlo, 23-26 gennaio

Svezia, 13-16 febbraio

Safari (Kenya), 20-23 marzo

Isole Canarie, 24-27 aprile

Portogallo, 15-18 maggio

Sardegna, 5-8 giugno

Acropoli (Grecia), 26-29 giugno

Estonia, 17-20 luglio

Finlandia, 1-3 agosto

Paraguay, 28-31 agosto

Cile, 11-14 settembre

Europa Centrale (Austria, Repubblica Ceca, Germania), 16-19 ottobre

Giappone, 6-9 novembre

Arabia Saudita, 27-30 novembre

WRC 2025 – Le Lineup

Thierry Neuville si prepara a iniziare la stagione da campione del mondo in carica, dopo aver ottenuto il suo primo successo iridato nel 2024. Neuville, confermato da Hyundai, ritroverà il compagno di squadra Ott Tänak. I due dovranno dare il benvenuto ad Adrien Fourmaux, pilota francese che ha salutato la Ford al termine della stagione passata. La Ford ha invece confermato Gregoire Munster, ingaggiando poi il giovane Josh McErlean e siglando un contratto di sei gare con Martins Sesks. Anche Toyota cambia volto: Kalle Rovanperä, due volte campione del mondo, torna a tempo pieno nel campionato. Chi invece ha deciso di partecipare saltuariamente al WRC è Sebastien Ogier, otto volte campione del mondo che nel 2024 si è visto solo parzialmente.

Hyundai – Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe

– Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe Hyundai – Ott Tänak, Martin Järveoja

– Ott Tänak, Martin Järveoja Hyundai – Adrien Fourmaux, Alexandre Coria

– Adrien Fourmaux, Alexandre Coria Toyota – Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen

– Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen Toyota – Sami Pajari, Marko Salminen

– Sami Pajari, Marko Salminen Toyota – Sébastien Ogier, Vincent Landais

– Sébastien Ogier, Vincent Landais Toyota – Takamoto Katsuta, Aaron Johnston

– Takamoto Katsuta, Aaron Johnston Toyota – Elfyn Evans, Scott Martin

– Elfyn Evans, Scott Martin Ford – Gregoire Munster, Louis Louka

– Gregoire Munster, Louis Louka Ford – Josh McErlean, Eoin Treacy

Josh McErlean, Eoin Treacy Ford – Martins Sesks, Renars Francis

WRC 2025 – Le novità nel regolamento

Il 2025 segna l’inizio di una nuova era per il Mondiale Rally. Le vetture Rally1 dovranno dire addio alla componente ibrida, che doveva inizialmente essere rimossa nel 2026. I piloti avranno a disposizione motori 1.6 turbo, alimentati da carburanti sostenibili. Il cambiamento comporta più leggerezza nelle vetture, ma anche meno potenza. Inoltre, debutta Hankook, marchio che fornirà le gomme al posto di Pirelli. Cambia anche il sistema di punteggio, dopo le critiche ricevute nel 2024. I primi dieci classificati al termine dell’evento saranno premiati maggiormente e sono previsti punti extra nel Super Sunday.

Il nuovo sistema di punteggio

P1 – Classifica generale: 25 punti, Super Sunday: 5 punti, Power Stage: 5 punti

P2 – Classifica generale: 17 punti, Super Sunday: 4 punti, Power Stage: 4 punti

P3 – Classifica generale: 15 punti, Super Sunday: 3 punti, Power Stage: 3 punti

P4 – Classifica generale: 12 punti, Super Sunday: 2 punti, Power Stage: 2 punti

P5 – Classifica generale: 10 punti, Super Sunday: 1 punto, Power Stage: 1 punto

P6 – Classifica generale: 8 punti

P7 – Classifica generale: 6 punti

P8 – Classifica generale: 4 punti

P9 – Classifica generale: 2 punti

P10 – Classifica generale: 1 punto

Dove vedere il WRC 2025

Il Mondiale rally sarà trasmesso su Sky Sport, come già accaduto nelle ultime tre edizioni. L’emittente televisiva trasmetterà tutte le speciali principali delle quattordici tappe previste dal calendario 2025. La diretta sarà disponibile a tutti gli utenti abbonati. Inoltre, sottoscrivendo l’abbonamento a Sky, si potrà usufruire anche del live offerto dalle piattaforme streaming di SkyGo e di NOW.