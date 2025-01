I risultati delle gare di Laax, sede della terza tappa stagionale per la Coppa del Mondo 2024/2025 di snowboard halfpipe. Sulle nevi svizzere, che hanno festeggiato in questo weekend il decimo anniversario con i grandi protagonisti dello “snow”, sono andate in scena sia la gara femminile che quella maschile, per un circuito che vedrà nelle prossime settimane le ultime due tappe di Coppa in quel di Aspen e Calgary prima di tornare in Europa e proprio in Svizzera per l’appuntamento clou, ovvero quello con i Mondiali di Saint Moritz in programma dal 17 al 30 marzo prossimi per tutte le specialità dello snowboard e del freestyle.

Gara femminile, Kim trionfa e Maddie completa la doppietta USA

Giornata trionfale per gli Stati Uniti nella gara femminile, che ha visto Chloe Kim mettere le cose in chiaro con una prima run da 96.50 punti che le è valsa la vittoria rendendo non necessaria per lei la seconda run. Secondo posto per l’altra atleta statunitense, ossia Maddie Mastro che dopo la vittoria della prima stagionale di Secret Garden recupera una posizione nella seconda run con una prova da 94.50. Completa il podio la sudcoreana Gaon Choi, terza con 93.25. Non va oltre il settimo posto la giapponese Sara Shimizu, vincitrice dell’ultimo halfpipe di Coppa andato in scena a Copper Mountain lo scorso 20 dicembre. Davanti a lei oggi altre tre compagne di squadra come Ono, Kudo e Tomita, a completare un poker di nipponiche ai piedi del podio.

Dopo la gara odierna la classifica generale della Coppa del Mondo di halfpipe vede Mastro in testa con 220 punti davanti a Shimizu che è a 181. Terza la cinese Cai a 160, poi Ono davanti a Chloe Kim. Prossimo appuntamento ad Aspen, con qualificazione il 30 gennaio e finale l’1 febbraio.

Gara maschile, Scotty vince e vola in vetta alla Coppa

Nella prova maschile invece è arrivata la vittoria dell’australiano James Scotty, che dopo la seconda posizione provvisoria al termine della prima run ha piazzato una seconda run da 95.75 punti riuscendo così a beffare il giapponese Ruka Hirano (93.75). Anche in questo caso Giappone protagonista assoluto, visto che alle spalle di Hirano finiscono altri tre rappresentanti del Sol Levante: terzo posto infatti per Ayumu Hirano, oro olimpico in carica e vincitore lo scorso mese a Copper Mountain, davanti ai connazionali Yuto Totsuka e Shuichiro Shigeno.

Totsuka, vincitore a Secret Garden a inizio dicembre, scende quindi dal podio per la prima volta in stagione ma mantiene la leadership della classifica generale di Coppa a pari merito con Scotty: i due sono infatti appaiati a quota 230 punti ma devono guardarsi da Ayumu Hirano che è a quota 210. Leggermente più indietro Ruka Hirano a 185, mentre Shigeno appare più staccato con 125 punti.

Anche per gli uomini il prossimo appuntamento sarà ad Aspen, con lo stesso programma della gara femminile tra 30 gennaio e 1 febbraio. In Colorado andranno in scena anche le gare di Slopestyle e Big Air, sia al maschile che al femminile.

Slopestyle, Brookes vince ancora: tra gli uomini Spalding concede il bis

Nella giornata di oggi Laax ha visto andare in scena anche le finali dello slopestyle. Tra le donne prosegue lo splendido momento di forma della britannica Mia Brookes, che centra la terza vittoria stagionale complessiva rafforzando così la sua prima posizione in Classifica generale e di specialità. Per lei 84.86 punti, sufficienti per precedere sul podio la neozelandese Zoi Sadowski Synnott (77.29) e la giapponese Kokomo Murase (71.15). Ben più tirata la gara maschile, con il canadese Cameron Spalding che vince il secondo slopestyle consecutivo con 86.63 punti precedendo di un’inezia lo statunitense Redmond Gerard che si ferma a 86.22. Terzo posto per il tedesco Noah Vicktor con 83.72. Nella classifica di specialità Spalding rafforza la sua prima posizione davanti proprio ai due avversari sul podio con lui oggi.