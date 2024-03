Marcia, Stano firma il nuovo record italiano nella 20 km in Cina: “Non me l’aspettavo”

Dopo le medaglie arrivate ai Mondiali indoor di Glasgow 2024, l’atletica azzurra continua a togliersi soddisfazioni importanti. In occasione della marcia di Taicang, in Cina, Massimo Stano ha infatti stabilito il nuovo record italiano della 20 km, tagliando il traguardo in 1h17’26. L’allievo di Patrick Parcesepe ha ritoccato il proprio primato stabilito a La Coruna nel 2019 (1h17:45) e l’ha fatto alla prima ‘venti’ dell’anno, rendendosi protagonista di una prestazione che lascia ben sperare in vista dei Giochi di Parigi 2024. “Mi sono divertito molto, ma non me l’aspettavo questo record. Stavo bene sia fisicamente che mentalmente e ho ritrovato me stesso sulla 20 km. Più che del record, sono felice specialmente delle sensazioni. Avevo bisogno di ritrovare fiducia su questa distanza” ha dichiarato Stano ai microfoni della Fidal.

“Sono arrivato qui con la mentre sgombra, senza pressioni né aspettative ma solo con pensieri positivi. Ho avuto le risposte che cercavo e adesso cambia tutto. Volata finale? Non avrebbe cambiato nulla, perciò ho deciso di proseguire con Zhang Jun (secondo al traguardo con il suo stesso tempo, ndr). Sono stato bravo anche a gestire gli imprevisti come un fastidio addominale o un gel caduto al rifornimento” ha aggiunto l’azzurro. Infine, un pensiero in ottica Parigi 2024: “Pochi mesi prima di Tokyo 2020 era nata Sophie e proprio qualche giorno fa è nato Liam, sempre nell’anno dei Giochi. E non poteva essere da meno in questo periodo di grandi risultati per l’Italia. Voglio continuare a imparare e a lavorare“.