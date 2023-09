Alex Schwazer è entrato nella casa del Grande Fratello: “Spero nelle Olimpiadi”

Nel nuovo corso del Grande Fratello targato Alfonso Signorini, spicca Alex Schwazer, campione olimpico della 50 km di marcia a Pechino 2008, squalificato per doping fino al 2024, ma assolto dal Tribunale di Bolzano. “Spero che questa squalifica venga ridotta e spero di qualificarmi per le Olimpiadi del 2024. Il Grande Fratello è una possibilità per raccontare la mia storia. Anche dopo grandi sconfitte, si può ripartire”, le parole di Schwazer prima di fare il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia e conoscere gli altri concorrenti. Nel corso della puntata l’olimpionico ha ripercorso la sua carriera: “Ho fatto tanti sacrifici, tutto diventa secondario rispetto alla vittoria olimpica. Ancora oggi non mi rendo conto, Dopo le Olimpiadi di Pechino 2008 avrei avuto bisogno di riposare, ma non era il mio modo di pensare. Dovevo allenarmi sempre meglio e per questo sono incappato nel doping e poi sono caduto in depressione. Non stavo bene, ero entrato in un tunnel e pensavo che il doping fosse la via d’uscita. Mi sbagliavo ovviamente, ma non me ne rendevo conto”, le sue parole.

Poi la ripartenza e il nuovo stop: “Volevo tornare alle gare ed è arrivata questa nuova batosta con una squalifica per doping, ma io non sono colpevole”, dice riferendosi alla vicenda prima delle Olimpiadi di Rio 2016. “Non mi sono assolutamente dopato. Mia moglie aspettava la mia prima figlia: sono state loro a farmi maturare, non potevo piangermi addosso. Il Tribunale di Bolzano mi ha dato ragione, ma la squalifica di 8 anni finora rimane”, aggiunge. Schwazer vuole continuare ad allenarsi. All’interno della casa il marciatore ha mostrato un tapis roulant che lo vedrà impegnato tutti i giorni. “Ma quanto ti allenerai”, “Dipende da quanto mi date da mangiare”, ha scherzato il classe 1984 che inizia così una nuova avventura.