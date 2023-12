Leonardo Fabbri a Italia Team TV: “Ho dichiarato guerra alla mediocrità, a Parigi voglio rifarmi”

“Sono Leonardo Fabbri, ho 26 anni e ho scelto di dichiarare guerra alla mediocrità. Ho imparato l’importanza di non accontentarsi mai, di cercare sempre di superarsi. Credo nel valore della perseveranza: si sbaglia tanto, ma dagli errori si cresce. E dalle sconfitte si impara sempre qualcosa di nuovo”. Lo ha detto Leonardo Fabbri, azzurro di punta del getto del peso, a Italia Team Tv, la OTT del Coni, parlando dell’atteso appuntamento delle Olimpiadi di Parigi 2024: “A Budapest ho fatto la gara della vita. L’argento mi ha dato tanta fiducia anche in vista dei Giochi Olimpici di Parigi. L’Olimpiade è il massimo per uno sportivo. Non vedo l’ora di essere in Francia: voglio rifarmi dopo la delusione di Tokyo”.