Jacobs si sbilancia: “Se sto bene, a Parigi posso vincere di nuovo”

“E’ giusto che i miei avversari credano di potermi battere alle Olimpiadi”. Così Marcell Jacobs, in un’intervista a Sportmediaset, sulle sue prospettive future in vista degli Europei di Roma e delle Olimpiadi di Parigi.“Se sono in salute, posso vincere di nuovo. Nonostante fra qualche mese saremo tutti in pista in qualità di avversari, in questo momento siamo un team che si supporta l’un l’altro. Se è vero che Rana – continua sul nuovo allenatore – ci impedisce di fare video durante i nostri allenamenti così come di ricontrollare i tempi, d’altra parte ci offre molta tranquillità mostrandosi a volte estasiato quando riusciamo a realizzare un lavoro fatto bene. Con questo programma mi sto trovando veramente bene. L’obiettivo è iniziare presto la stagione con alcune gare negli Stati Uniti. Poi sarò a Roma a maggio fino agli Europei di giugno. Per la preparazione alle Olimpiadi sarò a Rieti”.