A Parigi si sta disputando la Diamond League di atletica. Nella capitale francese questa sera andrà in scena la staffetta 4×1000 maschile. I quattro azzurri che andranno a caccia del pass per i Mondiali di Budapest sono Lorenzo Patta in prima frazione, Marco Ricci in seconda, debutto per lui, Fausto Desalu in terza e Filippo Tortu a chiudere la staffetta. Oggi occhi puntati sugli azzurri che correranno alle 20:37.