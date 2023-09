Diamond League finale Eugene 2023 in tv: programma, italiani in gara, orari e diretta streaming atletica

Tutto pronto per la finale di Wanda Diamond League 2023 di atletica leggera in programma ad Eugene (Stati Uniti). Ultimo atto del massimo circuito mondiale con tante stelle al via per due giornate che promettono spettacolo. Al via anche cinque italiani: le primatiste italiane Roberta Bruni (asta) e Ayomide Folorunso (400 ostacoli), Andy Diaz Hernandez e Dariya Derkach nel triplo e l’argento iridato del peso Leonardo Fabbri. Non c’è invece la lunghista azzurra Larissa Iapichino, costretta a rinunciare per via di una distrazione muscolare. L’appuntamento è per le serate italiane di sabato 16 e domenica 17 settembre all’Hayward Field di Eugene, in Oregon (Stati Uniti), già sede dei Mondiali 2022.

STREAMING E TV – L’evento sarà visibile in diretta tv sabato dalle ore 21.00 alle 23.00 su RaiPlay 3 e Sky Sport canale 257, mentre domenica dalle 21.00 alle 24.00 su Rai Sport + HD, RaiPlay 3, Sky Sport Uno e Sky Sport Max. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine e tutti i risultati. Di seguito, il programma dettagliato con gli orari italiani (nove ore in più rispetto ad Eugene) e gli azzurri iscritti

Programma finale Eugene Diamond League 2023

SABATO 16 SETTEMBRE

20.00 Giavellotto femminile

20.06 Salto triplo maschile: ANDY DIAZ HERNANDEZ

20.08 Salto in alto maschile

21.04 400m ostacoli maschili

21.16 400m maschili

21.20 Giavellotto maschile

21.26 Salto con l’asta femminile: ROBERTA BRUNI

21.29 3000m siepi femminili

21.49 Salto triplo femminile: DARIYA DERKACH

21.51 1500m femminili

22.07 100m maschili

22.11 Getto del peso femminile

22.19 3000m siepi maschili

22.40 100m femminili

22.50 Miglio maschile

DOMENICA 17 SETTEMBRE

20.30 Salto in alto femminile

20.40 Lancio del disco maschile

20.48 Salto in lungo maschile

21.04 800m maschili

21.39 5000m femminili

21.57 Salto con l’asta maschile

22.04 400m ostacoli femminili: AYOMIDE FOLORUNSO

22.08 Lancio del disco femminile

22.17 3000m maschili

22.37 400m femminili

22.42 Salto in lungo femminile

22.52 110m ostacoli maschili

23.05 100m ostacoli femminili

23.09 Getto del peso maschile: LEONARDO FABBRI

23.19 800m femminili

23.36 200m maschili

23.49 200m femminili

23.52 Cerimonia di premiazione