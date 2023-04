Atletica, Weir e Fabbri pronti a torna in pedana: azzurri in scena domani in Botswana

I fari dell’atletica si accendono sul meeting di Gaborone, in Botswana, a cui prenderanno parte due azzurri protagonisti nel getto del peso, Zane Weir e Leonardo Fabbri. La gara prenderà il via alle 13:10 di domani, sabato 29 aprile, e sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena dalle 14.30 alle 16.20. I pesisti azzurri hanno appena terminato il raduno in Sudafrica, a Stellenbosch, e dopo la prima uscita torneranno in Italia per continuare gli allenamenti e le gare in vista dei Mondiali di Budapest previsti ad agosto.

La gara del Botswana Golden Grand Prix sarà utile per verificare il lavoro svolto e per misurarsi a buoni livelli con il sudafricano finalista olimpico Kyle Blignaut, sesto a Tokyo, con il norvegese Marcus Thomsen e con il britannico Scott Lincoln. Durante la stagione indoor Weir è diventato il secondo italiano di sempre oltre i ventidue metri grazie al roboante 22,06 di Istanbul, mentre Fabbri ha migliorato il personale indoor con 21,60 agli Assoluti di Ancona.