Atletica, Tamberi: “Farò di tutto per farvi gioire anche a Parigi”

Ospite d’eccezione a Caorle, sede dei Campionati Italiani Cadetti, Gianmarco Tamberi ha dato spettacolo, regalando una giornata indimenticabile ai giovani atleti. Abbracci, selfie e tanto entusiasmo in occasione della cerimonia d’apertura allo stadio Chiaggiato, dove Tamberi ha gridato nel microfono: “Siete fantastici, siete i numeri 1“. In risposta a chi gli urlava a gran voce ‘Parigi, Parigi’, Gimbo ha detto: “Farò di tutto per farvi gioire ancora“.