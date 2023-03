Atletica, marcia: a Frosinone i Tricolori della 20 km

Frosinone sarà la prossima tappa per i Campionati italiani della 20 chilometri di marcia, che la prossima domenica (19 marzo) vedrà sia tra gli uomini sia tra le donne una battaglia aperta per la caccia alla vittoria finale. n palio i titoli assoluti e promesse, sia maschili che femminili, nell’evento valido come seconda prova dei Societari di specialità, con juniores e allievi impegnati sulla 10 km e i cadetti nel Trofeo Nazionale.

Per quanto riguarda gli uomini gli atleti presenti saranno molti. Ci sarà Francesco Fortunato, dopo il notevole crono di 18:37.64 ottenuto nei 5000 indoor agli Assoluti indoor di Ancona dove è diventato il quarto italiano di sempre. A sfidare Fortunato ci sarà Andrea Cosi (Atl. Firenze Marathon), sceso a 1h21:39 in gennaio sulle strade di Milazzo nella prima tappa dei Societari. Per il giovane toscano, già bronzo europeo U23 e decimo alla rassegna continentale assoluta, c’è anche l’obiettivo di difendere il tricolore promesse. Fra gli altri atleti in gara si deve dare menzione a Gianluca Picchiottino (Fiamme Gialle), azzurro ai Mondiali di Eugene e al debutto stagionale, e Riccardo Orsoni (Fiamme Gialle), che all’inizio dell’anno è riuscito a conquistare il suo primo titolo assoluto nella 35 chilometri, senza dimenticare Stefano Chiesa (Carabinieri). Per quanto riguarda gli Under 23 un occhio d’attenzione merita Davide Finocchietti (Atl. Libertas Unicusano Livorno) oltre a Nicola Lomuscio (Amatori Atl. Acquaviva) e Emiliano Brigante (Trieste Atletica).

La gara delle donne sarà anch’essa molto combattuta con la campionessa olimpica Antonella Palmisano che sarà la madrina per eccellenza della gara. Nella marcia in cui si assegnerà Trofeo Anna Rita Sidoti, in memoria dell’indimenticabile azzurra, la principale favorita sembra essere la campionessa in carica Valentina Trapletti. L’atleta ha raccolto due brillanti piazzamenti a livello internazionale (ottava ai Mondiali e quinta agli Europei), proverà a crescere di condizione nel corso dell’anno ed è in ripresa da alcuni fastidi fisici. Ad inseguire ci saranno Nicole Colombi (Carabinieri) e con la non ancora ventenne Alexandrina Mihai (Atl. Brescia 1950), che si è migliorata a Milazzo in 1h35:41 prima di vincere il titolo assoluto nei 3000 indoor. Attenzione anche Sara Vitiello (Self Atl. Montanari & Gruzza Reggio Emilia), Beatrice Foresti (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter) e la promessa Vittoria Di Dato (N. Atl. Varese).