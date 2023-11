Atletica, Maratona di Valencia 2023: Sofiia Yaremchuk continua il percorso verso le Olimpiadi di Parigi

Domenica 3 dicembre va in scena l’edizione 2023 della Maratona di Valencia, una delle prove più veloci al mondo sulla distanza dei 42,195 chilometri. In casa Italia c’è grande attesa per la prova di Sofiia Yaremchuk, 29enne dell’Esercito e reduce dall’esordio in maglia azzurra nei Mondiali di mezza maratona all’inizio di ottobre piazzandosi undicesima a Riga in 1h09:37. Una prova importante nel percorso verso le Olimpiadi di Parigi 2024, per le quali Yaremchuk ha già il pass in tasca dopo il crono di 2h24:02 corso a Londra lo scorso aprile. Un tempo che tra l’altro ha posto l’azzurra al quinto posto nelle liste italiane di ogni tempo, a soli 18 secondi dal record nazionale di Valeria Straneo datato Rotterdam 2012. Al via anche le azzurre Giulia Sommi e Sara Galimberti. Le avversarie non mancheranno, con le stelle etiopi Almaz Ayana e Genzebe Dibaba pronte a rubare la scena.

Nella prova maschile è invece atteso al via Yassine El Fathaoui, reggiano classe 1982 che ha partecipato alle Olimpiadi di Tokyo. Una prova importante per lui, reduce dal ritiro di Rotterdam ad aprile e poi dal tempo di 1h02:35 nella mezza maratona della RomaOstia. Sarà della partita anche il fresco campione italiano di mezza maratona Nekagenet Crippa, oltre a Giovanni Grano. Il tema centrale sarà però l’esordio in maratona dell’ugandese Joshua Cheptegei, oro mondiale a Budapest nei 10000 metri e campione olimpico a Tokyo sui 5000. Presente anche un’autentica leggenda come il 41enne Kenenisa Bekele.