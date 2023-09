Atletica: Fabbri e Weir danno spettacolo ad Arzignano

Ad Arzignano, in provincia di Vicenza, Leonardo Fabbri e Zane Weir hanno dato spettacolo. In occasione dell’inaugurazione della nuova pedana allo stadio Dan Molin, i due pesisti azzurri hanno dato prova delle proprie capacità. Fabbri, argento mondiale, ha scagliato il peso a un eccellente 22,14, seconda misura in carriera. Weir, che ha vinto l’oro europeo indoor, porta a casa un 21,90 all’ultima gara stagionale. La vittoria è stata conquistata questo pomeriggio da Joe Kovacs con 22,36.

Si è trattata di una prova importante per Fabbri, che ha testato alcune novità tecniche: “Ho cambiato qualcosa nella fase di partenza e sto facendo prove particolari, avevo bisogno di queste ultime gare per poterla mettere in pratica per la finale di Diamond. Sono stanco ma ho davvero tanta voglia di far bene anche a Eugene“, dove lo aspettano gli altri big mondiali.