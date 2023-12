Atletica, Europei cross 2023: Crippa e Battocletti guidano la spedizione azzurra a Bruxelles

Sarà l’atletica la grande protagonista della giornata di domenica 10 dicembre, dove tra tarda mattinata e pomeriggio andranno in scena gli Europei di cross a Bruxelles. Yeman Crippa e Nadia Battocletti guidano la spedizione italiana, composta da 42 atleti determinati a portare in alto i colori azzurri. Proprio Crippa sarà tra i favoriti della prova maschile da 9 km, che non vedrà al via il due volte campione uscente Jakob Ingebrigtsen, capace di imporsi perfino le due volte in cui gareggiò nella categoria under 20.

Il trentino dovrà comunque vedersela con rivali del calibro del belga Isaac Kimeli, l’altro Ingebrigtsen (Henrik), i francesi Schrub e Hay, ma anche gli spagnoli Carro e Oumaiz. Sicuramente l’Italia avrà una motivazione extra dato che vuole vendicare il secondo posto nel medagliere (alle spalle della Francia) nell’ultima edizione, andata in scena proprio nella penisola, a Venaria Reale, in Piemonte. La spedizione azzurra potrà inoltre contare su un Iliass Aouani in gran forma, reduce dal settimo posto nella maratona di New York, e su Pasquale Selvarolo, che nella mezza a Ravenna è andato a 32 secondi dalla soglia dell’ora. Potranno poi giocarsi le loro carte il campione d’Europa della staffetta Yassin Bouih e i battaglieri Luca Alfieri e Italo Quazzola.

Infine, non ha bisogno di presentazioni Nadia Battocletti, che dopo ben quattro vittorie consecutive nelle categorie giovanili punta a confermarsi anche tra le grandi. L’atleta delle Fiamme Azzurre è reduce dal terzo posto di Alcobendas e non vuole porsi limiti. La concorrenza sarà composta dalla norvegese Karoline Bjerkeli Grovdal, campionessa uscente, dalla britannica Jessica Warner-Judd, ottava dei Mondiali di Budapest dei 10.000 metri, oltre che dalle insidiose spagnole e irlandesi.

Per quanto riguarda le azzurre, invece, ad accompagnare Battocletti ci saranno Anna Arnaudo e Valentina Gemetto, insieme alle possibili sorprese Rebecca Lonedo, Elisa Palmero e Federica Zanne. Spazio poi alla staffetta con Pietro Arese, Ossama Meslek, Gaia Sabbatini e Marta Zenoni, con le riserve Mohad Abdikadar e Micol Majori. Anche qui, le avversarie più temibili saranno il Belgio, la Spagna e la Francia.