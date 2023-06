Antoniozzi alla Camera: “Gigi Riva merita di essere senatore a vita”

“Se un giorno, e sarebbe la prima volta, un grande sportivo sarà nominato senatore a vita credo che nessuno più di Gigi Riva ne avrà diritto“, afferma il vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi. “Non voglio ovviamente entrare nel campo di ciò che spetta al Capo dello Stato e so che nemmeno Gino Bartali riuscì ad ottenere questa prestigiosa nomina – osserva Antoniozzi – ma credo che la Figc e il Coni debbano porsi la questione di premiare questa immensa figura che è nell’immaginario di tutti. Riva, campione d’Europa nel 1968 e vice campione del mondo nel ’70, detiene ancora il record di gol con la maglia azzurra. Egli è il prototipo dello sportivo – conclude il parlamentare di FdI – che non mercifica il suo valore, che non bara e che rispetta l’avversario. Un monumento nazionale”.