Atletica, Diamond League 2023: Jacobs correrà anche a Parigi

Il campione olimpico Marcell Jacobs è stato annunciato al via in un’altra tappa della Wanda Diamond League. A Parigi, il 9 giugno, l’azzurro sarà in gara nei 100 metri per una sfida inedita contro lo statunitense Noah Lyles, due volte campione mondiale dei 200 che, in carriera, vanta complessivamente 18 successi e 5 trofei conquistati nel massimo circuito mondiale. Lo sprinter delle Fiamme Oro arriverà a Parigi dopo aver corso nelle due tappe di Diamond League a Rabat il 28 maggio e a Firenze il 2 giugno, al Golden Gala Pietro Mennea, in cui troverà il campione del mondo dei 100 metri Fred Kerley. Sarà la prima volta per Jacobs in gara nella capitale francese, che il prossimo anno ospiterà i Giochi Olimpici, dove proverà a confermarsi medaglia d’oro dopo lo straordinario trionfo di Tokyo nel 2021. Tra gli avversari da affrontare nel meeting parigino, anche altri big della velocità mondiale come il giamaicano Yohan Blake, il botswano Letsile Tebogo e il keniano Ferdinand Omanyala. In quell’occasione, tornerà in pista anche la staffetta 4×100 azzurra per un nuovo impegno agonistico dopo l’esordio stagionale dello scorso weekend (con 38.38) a Firenze.