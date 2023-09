Atletica, Diamond League 2023: cinque italiani in gara nella finale di Eugene

E’ tutto pronto per la finale della Wanda Diamond League 2023, che andrà in scena sulla pista del Prefontaine Classic di Eugene, negli Stati Uniti. A rappresentare i colori azzurri saranno cinque atleti, che nelle due giornate di gare si daranno battaglia prima di incoronare 32 campioni. A partire da sabato 16 settembre il primatista italiano del triplo Andy Diaz, vincitore di due tappe del circuito al Golden Gala di Firenze e in Cina, a Xiamen, cercherà di difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Nel salto con l’asta spazio a Roberta Bruni che, dopo aver firmato il suo record nazionale, andrà alla ricerca di una buona prestazione anche in campo internazionale, mentre nel triplo femminile toccherà alla vicecampionessa europea indoor Dariya Derkach, ottava ai Mondiali.

Nella seconda giornata spazio a Leonardo Fabbri nel getto del peso, che proverà a chiudere la meravigliosa stagione che l’ha visto mettersi al collo l’argento iridato a Budapest; sui 400 ostacoli Ayomide Folorunso, sempre più a suo agio tra le big dopo il sesto posto nella capitale ungherese dove ha riscritto di nuovo il primato italiano. Per quanto riguarda i 100 metri il re della velocità Noah Lyles sarà il protagonista assoluto, mentre nei 1500 ci sarà Faith Kipyegon. Presente anche il fenomeno dell’asta Mondo Duplantis, Jakob Ingebrigtsen e l’iridata dei 200 metri Shericka Jackson, che nei 100 sfida Sha’Carri Richardson.