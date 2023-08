La 4×400 femminile azzurra scende in pista per la finale in programma nella giornata di chiusura dei Mondiali di atletica di Budapest. Dopo l’ultimo atto conquistato dagli azzurri, anche Alice Mangione, Ayomide Folorunso, Alessandra Bonora, Giancarla Trevisan conquistano il pass. Una prova in batteria che vale il record italiano con 3:23.86, per un secondo e tre decimi di progresso sul primato di 3:25.16 che risaliva ai Giochi di Rio de Janeiro. La finale della 4×400 femminile è in programma stasera, domenica 27 agosto, alle 21:50. Potrete seguirla su Rai 2 e su Sky Sport Summer (201), oltre che in streaming su Rai Play, Sky Go e NOW.