Gli azzurri impegnati nei Campionati italiani della 35 chilometri di marcia sono autori di progressi cronometrici. Tra le strade di Acquaviva delle Fonti, Riccardo Orsoni vince tra gli uomini in 2h27:20, migliorando il proprio personale di tre minuti abbondanti. L’atleta tricolore coglie così lo standard necessario per i Mondiali di Tokyo del prossimo settembre, fissato a 2h28:00. Orsoni festeggia il suo secondo titolo in carriera, dopo quello ottenuto nel 2023 e continua il trend positivo che lo aveva visto concludere il sesta posizione la 20 km degli Europei di Roma. Buoni tempi anche per Aldo Andrei, che scende a 2h30:52, e Gianluca Picchiottino in 2h31:13. Il titolo Under 23 è andato a Diego Giampaolo, che ha concluso la gara in quarta posizione assoluta con un crono di 2h31:59.

Federica Curiazzi è protagonista nella prova femminile, vincendo per 2h45:33. Anche l’atleta azzurra migliora il proprio personale, scendendo di quattro minuti. La lombarda torna a festeggiare il tricolore, dopo il primo successo ottenuto nel 2022. Bene anche Alexandrina Mihai, che raggiunge il traguardo in 2h46:41 all’esordio nella specialità. La 21enne, argento europeo U23 nella 20 km nel 2023, ottiene il titolo promesse, realizzando il record nazionale per la categoria. Entrambe le atlete centrano lo standard iridato di 2h48:00 sulla 35 chilometri, alla sua ultima apparizioni nelle rassegne mondiali. Terzo posto poi per Sofia Fiorini – seconda nella classifica promessa – in 2h54:42.

Nella 20km per i Societari, Andre Cosi si impone in 1h20:42, mentre nel femminile trionfa Giulia Gabriele con un crono di 1h35.10. Giuseppe Disabato ha la meglio nella 10km juniores grazie a un tempo di 40:57. Serena di Fabio domina la gara femminile, vincendo in 46:39. Tra gli allievi, Nicolò Vidal stampa un 42:53 che si avvicina al migliore tempo nazionale di categoria, risalente al 42:45 di Coppola nel 2024. Al femminile prevale invece Beatrice Palmonari.