Dal derby nei 100 Jacobs-Ali a Sara Fantini nel martello: otto azzurri a Turku, diretta su Sportface TV

Oro e argento europei dei 100m di nuovo in pista. Dopo la splendida doppietta di Roma, Marcell Jacobs e Chituru Ali torneranno a gareggiare domani, martedì 18 giugno, in quel di Turku, in Finlandia, in occasione dei Paavo Nurmi Games (diretta anche in streaming su Sportface TV). All’Olimpico l’azzurro campione di Tokyo 2020 ha vinto in 10.02, precedendo proprio il connazionale (10.05, nuovo personale). Ai Paavo Nurmi Games i due velocisti cercano indicazioni preziose e buoni segnali in vista di Parigi 2024. Con loro anche il canadese Andre De Grasse, che si è allenato insieme a Jacobs in queste settimane al Guidobaldi di Rieti, oltre al ghanese Benjamin Azamati e all’altro canadese Jerome Blake. Al via anche il classe 1999 svedese Henrik Larsson che in stagione ha corso in 10.08 (suo personale).

E non è finita qui, perché a Turku ci sarà un’altra protagonista dei recenti Europei di Roma. La regina del martello Sara Fantini, oro all’Olimpico, sfiderà una delle martelliste più forti del pianeta, la canadese campionessa del mondo Camryn Rogers, oro a Budapest nella scorsa stagione, quest’anno già 77,76. Presente anche Anita Wlodarczyk, battuta dall’azzurra proprio all’Olimpico grazie allo stagionale di 74,18 (contro il 72,92 della polacca). Al via poi la padrone di casa Silja Kosonen che in stagione ha lanciato a 73.97. Ma c’è molto di più nel programma finlandese. Nel complesso otto gli azzurri pronti a gareggiare: tra gli iscritti figurano anche Osama Zoghlami e Yassin Bouih nei 3000 siepi, Linda Olivieri nei 400 ostacoli, Elisa Molinarolo nell’asta, Dariya Derkach nel triplo. I Paavo Nurmi Games di Turku saranno trasmessi in diretta streaming su SportfaceTV (tv.sportface.it). Sarà possibile seguire le gare anche su Sky Sport Arena.