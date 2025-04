Nuovo primato personale per Enrico Saccomano, che migliora di oltre trenta centimetri il suo record nel lancio del disco. In una gara disputata sulla pedana di Ramona, in Oklahoma, negli Stati Uniti, infatti, il discobolo 24enne lancia fino alla misura di 63,30 metri. Un importante passo avanti per il friulano portacolori dell’Aeronautica militare, che nella scorsa stagione aveva lanciato fino a 62,99. Superata, quindi, la soglia psicologica dei 63 metri. In questa stagione, Saccomano ha vinto il suo primo titolo italiano assoluto nella rassegna invernale del mese scorso a Rieti, prima di partecipare da matricola azzurra alla Coppa Europa di Nicosia, a Cipro: e questo nuovo risultato non può che dare ulteriore fiducia al lanciatore azzurro.

La misura gli è valsa il quinto posto nella gara vinta dall’australiano bronzo olimpico Matthew Denny, che lancia a 72,07: una prestazione super, che corrisponde alla quinta misura di sempre al mondo. Nella stessa gara, infine, nono posto per l’altro azzurro, e compagno di club di Saccomano, Alessio Mannucci, che lancia a 61,60.

Gli altri risultati del weekend

Di seguito, gli altri risultati del weekend, con diversi azzurri impegnati in varie manifestazioni in Italia. A partire dall’allieva Alessia Succo, che dopo gli exploit della stagione indoor si conferma veloce anche a Chiari, in provincia di Brescia, correndo in 13.21 (ma con forte vento a +4.9, ben oltre il limite consentito di +2.0) nella sua prima uscita in carriera nei 100 metri. La 16enne dell’Atletica Settimese in febbraio si è resa protagonista della migliore prestazione mondiale under 18 nei 60 ostacoli con 8.07 ad Ancona.

Tanto vento anche a Perugia, dove l’argento u18 dei 200 metri, Margherita Castellani (Atl. Arcus Cus Perugia), chiude a 17.20 nei 150 metri. Un tempo inferiore rispetto al 17.42 di Elisa Valensin dello scorso anno, ma anche in questo caso con troppo vento a favore (+5.3). A Treviglio (Bergamo) il marciatore Nicolò Vidal (Pbm Bovisio Masciago), bronzo agli Europei U18 della scorsa estate, firma il personale nei 5000 su pista outdoor con 20:46.99 dopo essere già sceso a 20:46.19 al coperto durante l’inverno.