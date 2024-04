Atletica, Continental Tour: a Nairobi terzo posto per Vallortigara nell’alto. Bene anche Ali nei 100

Ottimi segnali per l’atletica italiana da Nairobi, dove questo pomeriggio è andata in scena la tappa Gold del Continental Tour. Tanta pioggia, ma Chituru Ali debutta alla grande nei 100 metri in questa stagione all’aperto: 10″01 per l’azzurro, anche se con +2.2 di vento a favore. Il 25enne delle Fiamme Gialle chiude al quarto posto una prova vinta dallo statunitense Kenny Bednarek in 9″91. Buone sensazioni anche da parte di Elena Vallortigara, al suo debutto in questo 2024. La medaglia bronzo iridata di Eugene chiude sul terzo gradino del podio con una misura di 1,86 superata al primo tentativo dopo un percorso netto anche alle precedenti quote (1,70-1,74-1,78-1,82) per poi sbagliare tre volte a 1,90. La vittoria è andata alla ceca Mihaela Hruba e seconda piazza alla svedese Maja Nilsson, entrambe con 1,90. Nei 200 metri chiude quinto Fausto Desalu in 20″72 con vento contrario di -1.5. Da segnalare la superba prestazione nel martello del campione mondiale, il canadese Ethan Katzberg, che con 84,38 diventa il nono di sempre nella specialità.