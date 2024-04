Bayern Monaco, dalla Francia: “Zidane preferisce il Manchester United”

Il Bayern Monaco rischia di incassare un altro no. Dopo Xabi Alonso e Nagelsmann, anche la pista che porta a Zinedine Zidane potrebbe infatti sfumare. Secondo quanto riporta l’Equipe, il tecnico transalpino non sarebbe attratto dalla vita in Baviera, oltre alle difficoltà legate alla lingua. Ecco perché preferirebbe una soluzione in Premier League: in particolare l’ex Real starebbe monitorando la situazione al Manchester United, dove il futuro di Ten Hag è tutt’altro che scritto. Se anche Zizou dicesse no, il Bayern a quel punto potrebbe dirottare le sue attenzioni su Roberto De Zerbi, che però non convince una parte della dirigenza, o Ralf Rangnick.