Seconda giornata a Bolzano dei campionati italiani di categoria (ragazzi, juniores e seniores). Alla piscina coperta “Karl Dibiasi” si gareggia fino al 9 febbraio nella competizione valida come selezione per l’otto nazioni e gli europei juniores. Protagonisti i seniores con il trampolino tre metri. Al femminile domina Elisa Pizzini. L’atleta delle Fiamme Gialle/CC Aniene totalizza 267.40 punti rifilando quasi 30 punti alla seconda classificata Elettra Neroni (239.40). Al terzo posto c’è Rebecca Curti del Circolo Canottieri Aniene con 205.35 punti.

Tra gli Juniores

C’è il tris della MR Sport Fratelli Marconi nel trampolino 3 metri maschile. Raffaele Pelligra (494.60 punti) batte la concorrenza di Valerio Mosca, secondo con 474 punti, e Simone Conte, terzo con 460.15 punti. Al femminile vince Gloria De Sanctis (Fiamme Oro) con 373.85 punti. Più indietro Viola Bellato (CUS Bergamo), seconda con 350.55 punti, e Beatrice Gallo (Fiamme Oro), terza con 341.20 punti.

I risultati della giornata di oggi

Piattaforma ragazze

1. Olga Podda (Trieste Tuffi Edera) 239.85

2. Giulia Cuomo (Carlo Dibiasi) 234.30

3. Giulia Piceni (CUS Bergamo) 224.70

Trampolino un metro ragazzi

1. Marco Valenti (Fiamme Oro) 349.10

2. Lorenzo Menis (Triestina Nuoto) 300.40

3. Flavio Cappelli (Marina Militare) 293.10

Trampolino 3 metri juniores maschile

1. Raffaele Pelligra (MR Sport F.lli Marconi) 494.60

2. Valerio Mosca (MR Sport F.lli Marconi) 474.00

3. Simone Conte (MR Sport F.lli Marconi) 460.15

Trampolino un metro juniores femminile

1. Giorgia De Sanctis (Fiamme Oro) 373.85

2. Viola Bellato (CUS Bergamo) 350.55

3. Beatrice Gallo (Fiamme Oro) 341.20

Trampolino 3 metri seniores femminile

1. Elisa Pizzini (Fiamme Gialle/CC Aniene) 267.40

2. Elettra Neroni (Fiamme Rosse/Carlo Dibiasi) 239.40

3. Rebecca Curti (CC Aniene) 205.35

Assenti molti big a Bergamo

Al femminile contingente italiano che non potrà contare sulle proprie atlete top. Sara Jodoin di Maria proseguirà gli allenamenti in Australia per il mese di febbraio. Assente anche Elena Bertocchi, quarto posto nel trampolino 3 metri e nel sincro a Parigi 2024 insieme a Chiara Pellacani. La stessa Pellacani ha deciso di rientrare negli Usa per proseguire allenamenti e studi. La romana classe 2002 si è trasferta quattro anni fa negli States per studiare in college e crescere a livello personale lontana dalla propria famiglia. Nel 2022 e nel 2023 ha frequentato la Louisiana State University. Nel 2024 ha iniziato gli ultimi due anni di studi accademici all’Università di Miami. Nella giornata di ieri ha certificato il ritorno in Florida con un post sul proprio profilo Instagram.

Al maschile invece ci saranno Matteo Santoro, alla prima uscita stagionale dopo il piccolo infortunio al ginocchio destro che ne ha condizionato parte della preparazione, Giovanni Tocci, Lorenzo Marsaglia e Riccardo Giovannini.

Il programma della giornata di domani

9.00 Trampolino un metro juniores mas

Trampolino 3 metri ragazze

Piattaforma ragazzi

14.00 Trampolino 3 metri juniores fem

Piattaforma seniores mas

Piattaforma seniores fem