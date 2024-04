Atletica, al via la Diamond League 2024: Gaia Sabbatini unica azzurra a Xiamen

Entra nel vivo la stagione outdoor dell’atletica leggera, con la città di Xiamen che sarà la sede della prima tappa di Diamond League, il massimo circuito internazionale dell’atletica. Sabato 20 aprile in Cina la prima delle quindici tappe che porteranno alle Finals di Bruxelles in programma il 13 e il 15 settembre. Ad effettuare la trasferta in Asia, per quanto riguarda i colori azzurri, c’è Gaia Sabbatini, al via nei 1500 metri in cui l’Ethopia proverà a farla da padrona grazie alle presenze di Gudaf Tsegay, Diribe Welteji e Freweyni Hailu. Per la 24enne si tratta di una prima tappa all’aperto di avvicinamento verso gli Europei di Roma e le Olimpiadi di Parigi.