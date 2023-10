Arrampicata sportiva, Bertone qualificata per Parigi 2024 nella combinata. Rogora super nel lead, ma è terza

La francese Oriane Bertone stacca il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 nel Boulder&Lead di arrampicata sportiva. La classe 2005 di Nizza si aggiudica l’unica carta in palio, guadagnando 99.9 punti nel boulder e 72 nel lead, imponendosi al primo posto con il totale di 171,9. Alle sue spalle Stasa Gejo (148,5) e l’azzurra Laura Rogora. Per la romana solo 49.6 nel boulder e non le è bastato un super punteggio (96.1, almeno 24 di margine sulle altre) nel lead. Più indietro Camilla Moroni che ha chiuso il percorso di qualificazione all’ottavo posto (110.6 punti, con 53,5 nel boulder e 57,1 nel lead).