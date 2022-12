Veglione Capodanno Canale 5 stasera in tv: orario, ospiti e come vederlo in streaming

di Redazione 26

Manca ormai poco all’arrivo del 2023, e a Genova è tutto pronto per il Capodanno di Canale 5, il tradizionale appuntamento di fine anno targato Mediaset, trasmesso in diretta da Piazza De Ferrari a partire dalle 21:00, dopo il discorso a reti unificate del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Anche quest’anno, dunque, oltre all’Anno che verrà di Rai 1, i telespettatori potranno festeggiare l’anno nuovo in compagnia di Federica Panicucci e dei suoi tantissimi ospiti, che in una serata all’insegna della grande musica italiana faranno cantare e ballare quanti accorreranno nella splendida location ligure che per la prima volta ospiterà il Veglione di Canale 5.

Grandissima attesa per super ospiti quali: Patty Pravo, Anna Tatangelo, i Gemelli Diversi, Annalisa, Roby Facchinetti, The Kolors, Rocco Hunt, Baby K, Luigi Strangis, i Mamacita, Ivana Spagna, i Follya, Big Boy, Fabio Rovazzi, Gionny Scandal, Blind, Riccardo Fogli, Riki, Fausto Leali ed Erwin. Ma vi saranno anche I Boomdabash, Rkomi, La Rappresentante di Lista e Gigi D’Alessio in collegamento dalle piazze di Bari e Matera, ed in via del tutto eccezionale si esibiranno alcuni cantanti e ballerini direttamente da Amici di Maria de Filippi.

Oltre che su Canale 5, sarà possibile seguire lo show anche in streaming su Mediaset Infinity, ed in diretta radiofonica su Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio, Radionorba, Radio Bruno e Radio Piterpan.