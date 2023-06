Tensioni in Forza Italia, faccia a faccia tra Tajani e Lotito: “Datti una calmata, piantala”

Non si placano le tensioni all’interno di Forza Italia. L’attuale presidente in pectore dopo la morte di Berlusconi, Antonio Tajani, nel pomeriggio di ieri è sceso dai banchi del governo e si è recato dal senatore Claudio Lotito, capogruppo di Forza Italia in commissione bilancio. L’attacco del politico abruzzese nei confronti del presidente della Lazio è frontale: “Claudio, ti devi dare una calmata con tutti questi emendamenti. La devi piantare”. Dopo il faccia a faccia, il numero uno dei biancocelesti risponde a tono e si allontana. Alla base del litigio, davanti a tutti gli altri membri parlamentari, ci sono i tanti emendamenti presentati da un iperattivo Lotito. Tajani, ricorda Il Fatto Quotidiano, vuole far capire che adesso il capo – per il momento – è lui e che Lotito non deve più rispondere ad Arcore.

E c’è poi il nuovo capitolo di oggi. La maggioranza, infatti, è andata sotto in commissione bilancio al Senato e non ha approvato gli emendamenti di Fratelli d’Italia. Il dieci a dieci nei voti nasce dall’assenza dei due senatori di Forza Italia, vale a dire Dario Damiani e… Claudio Lotito. Che peraltro, secondo le ricostruzioni, avrebbe detto: “Sono quello con più presenze in assoluto. Non mi si può dire niente”.