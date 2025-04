Due firme per rafforzare l’impegno nella promozione dello sport come strumento di crescita e inclusione per i più giovani. Nella cornice della Sala delle Fiaccole Olimpiche, alla presenza del Presidente del CONI, Giovanni Malagò, le Polisportive Giovanili Salesiane (PGS) hanno siglato una convenzione con la Federazione Italiana Hockey (FIH) e un protocollo d’intesa con la Federazione Italiana Turismo Equestre e Trec – ANTE.

Con la firma di Ciro Bisogno, Presidente Nazionale PGS, e di Sergio Mignardi, Presidente FIH, si apre una nuova collaborazione volta a promuovere l’hockey come veicolo di educazione, sfruttando la presenza capillare delle PGS sul territorio e il coinvolgimento di oratori e centri sportivi. L’accordo contribuirà a diffondere le discipline sotto l’egida della Federhockey all’interno di ambienti aggregativi, con l’obiettivo di coinvolgere le fasce più giovani della popolazione, offrendo loro un’opportunità di divertimento, apprendimento e socializzazione attraverso lo sport.

Nella stessa direzione si muove il protocollo d’intesa siglato con il Presidente della FITETREC – ANTE, Franco Amadio, grazie anche all’operatività del Responsabile Nazionale PGS del settore equestre, Tino Nicolosi. Il protocollo punta a creare una collaborazione strategica tra le due realtà, che uniranno le rispettive competenze per favorire l’accesso all’equitazione (sportiva e da campagna), valorizzando il suo ruolo educativo e migliorando le offerte formative. Le PGS e la FITETREC-ANTE si impegnano a promuovere eventi, manifestazioni e iniziative finalizzate a incentivare la partecipazione dei giovani alle attività equestri, contribuendo alla diffusione dei valori dello sport e del rispetto per gli animali e l’ambiente.

“Questi accordi rappresentano due importanti passi in avanti nel nostro percorso. Queste discipline ci permettono di avvicinare i giovani allo sport, trasmettendo valori come il rispetto, il gioco di squadra, la responsabilità e l’empatia, che sono al centro della nostra missione”, ha dichiarato Ciro Bisogno, Presidente Nazionale PGS.