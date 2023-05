Skateboarding, World Tour 2023: l’Italia cerca punti in Argentina in ottica Parigi 2024

L’Italia dello skateboarding è pronta ad andare a caccia di punti nella tappa del World Skateboarding Tour 2023 che si svolgerà n Argentina. Un punti di partenza fondamentale in ottica qualificazioni ai prossimi Giochi Olimpici di Parigi 2024. La manifestazione argentina, in scena fino al 28 maggio, rientra infatti negli eventi utili per scalare la classifica mondiale e permettere ai più forti interpreti della disciplina di sfidarsi alle prossime Olimpiadi francesi. Nella tappa argentina a difendere i colori azzurri del Team Italia saranno Lucrezia Zarattini (Ass. Sportiva Reboot), Alessandro Mazzara (Skateboarding Fiamme Gialle), Ivan Federico (A.S. Skateboard Society), Alessandro Sorgente (A.S. Skateboard Society). Nella giornata di domani prenderanno il via le qualificazioni in vista poi dei quarti e delle semifinali del 26 e 27 maggio che porteranno alla giornata conclusiva di domenica 28, con l’assegnazione delle medaglie.

Il commissario tecnico Galli ha manifestato una certa fiducia per l’appuntamento sudamericano: “Sono convinto che i ragazzi passeranno il primo periodo che si concluderà a Sharjah a gennaio 2024, entrando nei top 44 in direzione Parigi, senza grossi problemi. Questa gara non sarà semplice perché non abbiamo potuto fare un training mirato nei mesi precedenti. Bisognerà sfruttare al meglio il poco tempo di practice a disposizione, per costruire una Line competitiva. Le prossime due tappe, dopo questa di San Juan, si svolgeranno in skatepark che già conosciamo, in particolare quello di Ostia. È un fattore che ci avvantaggia. Cercheremo di fare il punteggio migliore”.

Domani, mercoledì 24 maggio, alle ore 9:00 ci saranno le qualificazioni femminili con Lucrezia Zarattini in cerca di riscatto dopo la prestazione dello scorso febbraio negli Emirati Arabi, che attualmente le permette di occupare la 47° posizione nel ranking olimpico. Giovedì 25 le qualifiche maschili con Alessandro Mazzara, entrato nei primi 16 del mondo dopo aver superato i quarti di finale a Sharjah, che punta alle prime otto posizioni. Ivan Federico vuole confermare l’ottimo piazzamento conquistato in terra araba, e cercare di superare la 29° posizione che ricopre nella classifica mondiale, portandosi a ridosso dei primi venti, con vista Parigi 2024. Alessandro Sorgente proverà ad entrare tra i migliori e scalare la classifica olimpica che lo vede venticinquesimo.