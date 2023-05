Collovati sull’Inter: “Vincendo la Champions stagione da 10. Inzaghi non si discute”

L’ex neroazzurro Fulvio Collovati commenta la stagione dell’Inter: “È paradossale a pensarci. Perché stiamo parlando di una stagione in cui hai perso 12 partite. Allo stesso tempo però hai raggiunto due finali tra cui una di Champions oltre ad aver vinto la Supercoppa. Allo stato attuale delle cose il voto oscilla fra il 7 e l’8. Perché è vero che hai perso tante partite, ma hai raggiunto due finali e comunque stai centrando l’obiettivo del quarto posto. Alla luce di questo secondo me non vanno messi in discussione né allenatore, né la stagione sportiva. Se poi dovesse vincere la Champions la stagione sarebbe da 10 in pagella”.