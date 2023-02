Sanremo 2023 prima serata domani in tv: canale, orario, streaming e anticipazioni

di Redazione 166

L’attesa sta per finire e alla prima serata di Sanremo 2023 manca davvero poco. La prima serata inizierà ufficialmente il 7 febbraio alle 20:40 su Rai1 per chiudersi intorno alle 23:55, mentre il “dopo festival” di Fiorello andrà avanti fino alle 2:25. Amadeus, quest’anno sul palco insieme a Gianni Morandi, guiderà lo spettacolo, insieme all’influencer Chiara Ferragni in veste di co-conduttrice (tornerà anche nell’ultima serata). Previsto un monologo della stilista, mentre sul palco si alterneranno i primi 14 cantanti in gara. Tra gli ospiti riflettori puntati sui Pooh, Mahmood e Blanco, vincitori del Sanremo 2022 con Brividi, e l’attrice Elena Sofia Ricci.