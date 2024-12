È già tempo per la seconda giornata di ritorno in Superlega 2024/2025, con Perugia che al momento è ancora imbattuta e si gode la leadership della classifica. Un fine settimana in cui tornano in campo anche l’Itas Trentino e la Cucine Lube Civitanova, che hanno chiuso il Mondiale per Club in Brasile perdendo le rispettive finali per il primo e il terzo posto, ma che si sono poi subito rifatte nel corso della settimana, superando il turno nelle Coppe Europee. Un vero e proprio tour de force per le due squadre, considerando che la pallavolo di casa nostra non si ferma in occasione delle festività natalizie: dopo questo turno di campionato ve ne sarà un altro a Santo Stefano e poi il primo turno della Coppa Italia, in programma domenica 29 e lunedì 30 dicembre, da cui usciranno i team qualificati alla Final Four del 25 e 26 gennaio a Bologna.

LE SFIDE DELLA GIORNATA

Il secondo turno di ritorno si apare sabato 21 dicembre alle 18.00, con la diretta su Rai Sport di Gas Sales Bluenergy Piacenza contro la Mint Vero Volley Monza: all’andata era finita con un secco 3-0 i piacentini, che ora avranno anche l’opportunità di giocarsi questo ritorno davanti al proprio pubblico. Alle 20.30 match tra Cisterna Volley, che arriva da quattro vittorie consecutive, e Rana Verona che invece nell’ultimo turno ha dato filo da torcere fino al tie-break alla prima della classe. Cisterna inoltre scalpita per tornare in campo dopo il turno ai box per il concomitante Mondiale per Club in Brasile che ha imposto il rinvio della trasferta a Trento, visti gli impegni dei dolomitici. Nel Lazio si presenta Verona, bestia nera dei pontini statistiche alla mano, con un en plein di quattro vittorie su quattro degli scaligeri negli scontri diretti.

Quattro le sfide domenicali con in apertura alle 17.00 Gioiella Prisma Taranto (tre sconfitte consecutive in campionato) e Itas Trentino (che in Superlega non gioca dal 1 dicembre); alle 18.00 il confronto tra la capolista Sir Susa Vim Perugia e la Sonepar Padova, ma anche il faccia a faccia tra la Cucine Lube Civitanova e l’Allianz Milano, in diretta su Rai Sport. Il turno si chiude alle 19.00 con la rediviva Yuasa Battery Grottazzolina che ospita la Valsa Group Modena. La classifica, viziata dalle gare da recuperare, vede in testa Perugia, seguita da Trento. In coda c’è ancora Grottazzolina, ma con la vittoria a Monza i marchigiani si sono portati a -2 dai brianzoli.

IL PROGRAMMA DELLA SECONDA GIORNATA DI RITORNO

Sabato 20 dicembre

18.00 – Gas Sales Bluenergy Piacenza – Mint Vero Volley Monza Boris Roberto (Diretta Rai Sport e VBTV)

20.30 – Cisterna Volley – Rana Verona Saltalippi Luca (Diretta VBTV)

Domenica 21 dicembre

17.00 – Gioiella Prisma Taranto – Itas Trentino Brancati Rocco (Diretta VBTV)

18.00 – Cucine Lube Civitanova – Allianz Milano Verrascina Antonella (Diretta Rai Sport e VBTV)

18:00 – Yuasa Battery Grottazzolina – Valsa Group Modena Carcione Vincenzo (Diretta Dazn e VBTV)

18.00 – Sir Susa Vim Perugia – Sonepar Padova (Diretta VBTV)

LA CLASSIFICA