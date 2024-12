Un 2024 non dei migliori per il Setterosa, che ora si appresta a iniziare un nuoco ciclo a partire dal mese di gennaio. L’anno che volge al termine ha visto la Nazionale femminile di pallavolo chiudere fuori dal podio le tre competizioni principali: 4° posto agli Europei, 6° ai Giochi Olimpici e 7° ai Mondiali. Ora, il prossimo appuntamento è con la World Cup: le azzurre, guidate sempre dal commissario tecnico Carlo Silipo, potranno testare le nuove regole introdotte da World Aquatics da martedì 14 a domenica 19 gennaio con il primo turno della Division I ad Alessandropoli, in Grecia. Un torneo che nel corso della sua storia il Setterosa non è mai riuscito a conquistare, fermandosi alla medaglia d’argento ben quattro volte tra il 2006 e il 2019.

Nelle qualificazioni l‘Italia è inserita nel Girone B con Paesi Bassi, Australia e Israele, mentre nel Girone A si affronteranno Spagna, Stati Uniti, Grecia ed Ungheria. Le sei migliori tra le otto della Division I avranno accesso alla Super Final. Già disputate quelle della Division II, andate in scena ad Istanbul, in Turchia, dal 14 al 17 dicembre, che hanno promosso la Cina e il Giappone. L’ultimo atto si disputerà dall’11 al 13 aprile in sede da definire: alle due squadre già citate se ne aggiungeranno sei delle otto che giocheranno le qualificazioni della Division I. La Final Eight, invece, si disputerà con un tabellone ad eliminazione diretta a partire dai quarti di finale.

SILIPO: “L’ALBA DI UN NUOVO CICLO”

“Questo inizio è l’alba di un nuovo ciclo e avere la possibilità di confrontarsi subito con le migliori formazioni mondiali ed europee può dare delle buone indicazioni per la costruzione della nostra identità – afferma il ct azzurro Carlo Silipo -. Incroceremo la medaglia d’argento alle Olimpiadi, ovvero l’Australia, e la medaglia di bronzo, l’Olanda; in più ci sarà Israele che comunque in questi anni è cresciuta tanto seppur resti alla nostra portata malgrado il rinnovamento in atto. Il raduno che abbiamo svolto al centro federale di Ostia dall’8 a 13 dicembre ha dato delle importanti indicazioni; penso che questo sia un gruppo che può crescere veramente tanto. Prepareremo nel migliore dei modi questo torneo perché vogliamo qualificarci per andare poi a giocare le Super Final”.

“Questa è una squadra che ha bisogno di disputare partite importanti, quindi più tornei giocheremo e più veloce sarà la nostra crescita. Per quanto riguarda il nuovo regolamento ho visto le partite della prima tappa di World Cup e ne ho parlato con l’arbitro internazionale Alessia Ferrari che ha diretto alcuni match dell’evento”, ha aggiunto Silipo. – “Naturalmente si svilupperà un gioco più veloce perché la seconda azione dura 15 secondi; ciò ci obbliga a portare conclusioni più rapidamente e maggiore nuoto in orizzontale; ci saranno più tiri. Le nuove regole saranno molto più impattanti nella pallanuoto maschile; noi dovremo adattarci a un gioco più veloce e alla possibilità di schierare sette giocatrici di movimento. Ora abbiamo bisogno di giocare partite, abbiamo bisogno di confrontarci, abbiamo bisogno di ulteriori approfondimenti sulle nuove regole e programmare la stagione estiva”, ha concluso il ct azzurro.

LE CONVOCATE PER IL COLLEGIALE

In preparazione della World Cup, la Nazionale si radunerà in collegiale al centro federale di Napoli in common training con la Spagna dal 2 al 6 gennaio e proseguirà gli allenamenti al centro federale di Ostia dal 6 al 12 gennaio. Di seguito l’elenco completo delle convocate: Sofia Giustini (Sabadell), Lucrezia Lys Cergol, Sara Cordovani, Veronica Gant ed Emma De March (Pallanuoto Trieste), Olimpia Sesena, Sara Carosi, Agnese Cocchiere, Lavinia Papi e Chiara Ranalli (SIS Roma), Giuseppina Aurora Condorelli, Dafne Bettini, Morena Leone (L’Ekipe Orizzonte), Paola Di Maria e Helga Maria Santapaola (Rapallo Pallanuoto), Beatrice Cassarà (Plebiscito Padova), Vittoria Sbruzzi (Brizz Nuoto), Bianca Maria Rosta (AGN Energia Bogliasco 1951).