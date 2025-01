Civitanova passa in casa del Groningen nel match di andata dei quarti di finale di Challenge Cup 2025. La Lube piega la resistenza dell’ottima compagine olandese, che conduce la classifica nella massima serie locale e ha mostrato una pallavolo di alto livello per tutto l’arco dell’incontro. Successo in quattro set per la squadra di Giampaolo Medei (21-25 25-23 18-25 27-29), che evita in calcio d’angolo un pericoloso quinto set. Importante chiudere in quattro, oltre che per prolungare le fatiche di una partita estremamente combattuta, dal momento che nella gara di ritorno (29 gennaio ore 20.30) a Civitanova basterà vincere due set per archiviare la pratica qualificazione in semifinale. Prima del rematch tra due settimane la Lube avrà le due partite più importanti del girone di ritorno: prima ospiterà la capolista Perugia (19 gennaio ore 19.30) e poi volerà a Trento per affrontare l’Itas (25 gennaio ore 18.30). In caso di qualificazione alle semifinali di Challenge Cup Civitanova avrà la vincente di Paok-Spor Toto. Dall’altra parte del tabellone ci sono Sporting-Menen e Melilla-Lublin.

La partita

Avvio equilibrato di primo set con Civitanova che prova a portarsi avanti più volte, ma gli olandesi restano lì inchiodando il punteggio sul 10-10. La Lube sale di giri e trova un mini allungo sul 15-12. La squadra di Medei mantiene il margine di vantaggio sul Groningen e chiude con il punteggio di 25-21. Civitanova resta davanti anche nelle prime fasi del secondo set. Gli ospiti mantengono il comando fino a metà parziale fino all’aggancio di Groningen sul 13-13. La Lube torna avanti sul 16-14, ma gli olandesi tornano in parità sul 19-19 e trovano il primo vantaggio del set sul 24-23. Civitanova non riesce a portare il parziale ai vantaggi e Groningen vince il set 25-23 dopo aver inseguito per ben 45 punti. Nel terzo set arriva la reazione di Civitanova, che scappa subito via sul 5-1. La formazione di Medei va di fretta e si trova dopo pochi scambi sul 16-11. Groningen lontano e la Lube chiude 25-18. Equilibrio in avvio di quarto set con entrambe le squadre che tentano l’allungo senza riuscirci. Si arriva senza intoppi al 14-14. Civitanova piazza un break apparentemente decisivo e sale sul 21-16. Groningen si avvicina sul 23-20 e pareggia i conti sul 23-23. Ai vantaggi la Lube rischia due volte di farsi trascinare al quinto set, ma riesce a chiudere la pratica 29-27.

Il programma del 2025

17 gennaio 2025: ultimo turno gironi Champions League

25-27 febbraio 2025: ritorno ottavi di finale Champions League

Da definire, inizio 2025: Del Monte Coppa Italia

2 marzo 2025: ultima giornata girone di ritorno regular season Superlega

9 marzo 2025: gara-1 quarti di finale Playoff Superlega

11-13 marzo 2025: andata quarti di finale Champions League

12 marzo 2025: finale di andata Challenge Cup

16 marzo 2025: gara-2 quarti di finale Playoff Superlega

18-20 marzo 2025: ritorno quarti di finale Champions League

19 marzo 2025: finale di ritorno Challenge Cup

23 marzo 2025: gara-3 quarti di finale Playoff Superlega

26 marzo 2025: eventuale gara-4 quarti di finale Playoff Superlega

30 marzo 2025: eventuale gara-5 quarti di finale Playoff Superlega

2 aprile 2025: finale di andata Cev Cup

6 aprile 2025: gara-1 semifinali Playoff Superlega

9 aprile 2025: finale di ritorno Cev Cup

13 aprile 2025: gara-2 semifinali Playoff Superlega

16 aprile 2025: gara-3 semifinali Playoff Superlega

20 aprile 2025: eventuale gara-4 semifinali Playoff Superlega

24 aprile 2025: eventuale gara-5 semifinali Playoff Superlega

27 aprile 2025: gara-1 Finale Playoff Superlega

30 aprile 2025: gara-2 Finale Playoff Superlega

4 maggio 2025: gara-3 Finale Playoff Superlega

7 maggio 2025: eventuale gara-4 Finale Playoff Superlega

11 maggio 2025: eventuale gara-5 Finale Playoff Superlega

17-18 maggio 2025: Final Four Champions League