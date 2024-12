Un mercoledì decisamente positivo per il volley femminile italiano con diverse squadre impegnate un po’ in tutta Europa. Arrivano vittorie non solo dalla Champions League con Scandicci e Milano, ma anche dalle altre competizioni continentali per club. Novara conquista infatti il pass per i quarti di CEV Cup, mentre Roma e Chieri fanno lo stesso in Challenge Cup.

Novara in CEV Cup dopo il 3-1 del turno d’andata contro le polacche del Lodz, vince 3-0 (25-21, 25-19, 28-26) davanti al pubblico di casa mandando ben cinque giocatrici in doppia cifra: 22 punti per Tolok, poi 17 per Ishikawa, 13 per Mims, 11 per Villani e 10 per Alsmeier.

In Challenge Cup tutto facile per Chieri, che partiva dal netto 3-0 dell’andata e si conferma anche nella gara di ritorno degli ottavi di finale, sconfiggendo il Kangasala con un altro 3-0: 25-14; 25-18; 25-15 i tre parziali in favore della squadra di coach Giulio Bregoli, che ha avuto un’ottima prestazione da parte di Anastasia Lyashko, protagonista di ben 16 punti. Ora per Chieri nel round successivo della competizione ci sarà la vincente del matchup tra lo Sporting Lisbona e il Thetis Atene, con le portoghesi che si sono imposte facilmente all’andata. Supera il turno anche Roma, che dopo il 3-1 in Bulgaria riesce a sbarazzarsi facilmente per 3-0 (25-18, 25-12, 25-12) del Levksi Sofia al Palazzo dello Sport della Capitale: 22 i punti di Améelie Rotar, 17 quelli di Gabriela Orvosova, le due best scorers per la squadra di Cuccarini.

Ma si è giocato anche in Serie A il recupero della settima giornata tra Cuneo e Firenze. Netta affermazione da parte della formazione ospite, che si è imposta per 0-3 (19-25, 26-28, 20-25). Mattatrice dell’incontro Anna Dasyskiba con 16 punti, ben assistita anche dai 15 di Malual e dai 13 di Mancini. Alla compagine piemontese non sono bastati gli 11 di Kapralova, l’unica in doppia cifra.